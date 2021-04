Cosmetisch drama in Turkije: vier Nederlandse vrouwen met ernstige complicaties na ingreep

Ex van Fourniret bekent dat ze lichaam van Estelle (9) hielp transporte­ren: nieuwe zoektocht aan de gang

8 april In de Franse gemeente Issancourt-et-Rumel wordt opnieuw intensief gezocht naar het stoffelijk overschot van Estelle Mouzin. Het meisje was amper 9 jaar oud toen ze in 2003 spoorloos verdween in Guermantes. Meer dan waarschijnlijk werd ze vermoord door Michel Fourniret. Na nieuwe onthullingen van zijn ex Monique Olivier groeit de hoop om haar lichaam alsnog terug te vinden.