Corruptieschandaal Europees parlement: Italiaanse spilfiguur verschijnt voor kamer van inbeschuldigingstelling

In het onderzoek over corruptie in het Europees Parlement buigt de Brusselse kamer van inbeschuldigingstelling zich vandaag over de verdere voorlopige hechtenis van het voormalige Italiaanse Europarlementslid Pier Antonio Panzeri. De man wordt als een spilfiguur beschouwd in het onderzoek.

Panzeri werd op 9 december opgepakt, net als zijn rechterhand Francesco Giorgi, diens partner, Eva Kaili, de intussen voormalige vicevoorzitter van het Europees Parlement, de Brussels-Italiaanse lobbyist Nicolo Figa-Talamanca, Eva Kaili's vader en vakbondsman Luca Visentini. Die laatste twee werden na verhoor vrijgelaten, maar Giorgi, Kaili, Panzeri, en Figa-Talamanca werden onder aanhoudingsbevel geplaatst en zitten nog steeds in voorlopige hechtenis.

De arrestaties kaderden in een onderzoek van het federaal parket naar pogingen van Golfstaat Qatar om de economische en politieke besluitvorming van het Europees Parlement te beïnvloeden, door aan mensen met een politieke en/of strategische positie binnen het Europees Parlement grote geldbedragen te betalen of aanzienlijke geschenken aan te bieden. Ook Marokko wordt in het onderzoek genoemd, met mogelijke corruptie door zijn inlichtingendienst DGED en de Marokkaanse ambassadeur in Polen, Abderrahim Atmoun.

Invloed uitoefenen

Beide landen zouden via Pier Antonio Panzeri en diens vzw Fight Impunity geprobeerd hebben invloed uit te oefenen op beslissingen en resoluties van het Europees Parlement. Volgens de krant Le Soir blijkt uit documenten uit het onderzoek dat Panzeri en Giorgi veelvuldig ­contact zouden hebben gehad met de Marokkaanse inlichtingendienst en de Marokkaanse ambassadeur in Polen, Abderrahim Atmoun, die ­onder meer landbouw- en visserijcontracten met de EU onder­handelde.

Qatar zou dan weer vooral de bedoeling gehad hebben om zijn imago op het vlak van arbeidersrechten te verbeteren. Daarvoor zou onder meer gebruik gemaakt zijn van een bezoek van de Qatarese minister van Arbeid Ali ben Samikh Al-Marri aan het Europees Parlement in november jongstleden. Niet alleen zou Panzeri Al-Marri op dat bezoek hebben voorbereid, en eigenhandig diens speech hebben geschreven, hij zou ook vragen hebben voorbereid die enkele parlementsleden de minister konden stellen zodat die een goede beurt kon maken.

Immuniteit opheffen

Volgens Knack en Le Soir zou Francesco Giorgi intussen hebben toegegeven dat hij deel uitmaakte van een organisatie die door Marokko en Qatar gebruikt werd om tussenbeide te komen in Europese zaken. In zijn bekentenissen zou Giorgi hebben aangegeven dat zijn rol in de 'organisatie' erin bestond om contant geld te beheren. De man was parlementair medewerker van Pier Antonio Panzeri toen die in het Europees Parlement zetelde, werkt nu voor diens vzw Fight Impunity, maar is ook de parlementaire medewerker van een ander Italiaans Europarlementslid, Andrea Cozzolino. Die laatste wordt ook genoemd in het gerechtelijk onderzoek en de Belgische gerechtelijke autoriteiten hebben aan het Europees Parlement gevraagd zijn immuniteit op te heffen.

In Italië zijn intussen ook Panzeri's echtgenote Maria Colleoni en dochter Silvia gearresteerd. Zij zouden een actieve rol hebben gespeeld bij illegale zaken van hun man en vader, die veel geld en geschenken toegespeeld zou hebben gekregen. De rechtbank in de noordelijke stad Brescia besloot dat Panzeri's echtgenote naar België kan worden overgebracht, maar haar advocaten zijn daartegen in beroep gegaan. Een beslissing over Panzeri's dochter wordt eerstdaags verwacht.

Panzeri's echtgenote Maria Colleoni en dochter Silvia zijn ook gearresteerd.