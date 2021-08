Corruptieproces tegen Zuid-Afrikaanse oud-president Zuma opnieuw verschoven

Bosbranden in Grieken­land verwoest­ten al 90.000 hectare, Griekse premier veront­schul­digt zich voor falende aanpak

10:28 De bosbranden in Griekenland hebben tot nu toe al zeker 90.000 hectare verwoest. Het geologische instituut van de universiteit van Athene heeft de schade berekend en zegt dat er “nog veel meer afgebrande grond gaat bijkomen”. Onder de burgers groeit intussen de woede over de falende aanpak van de vele natuurbranden die woeden in het land. De Griekse premier Kyriakos Mitsotakis heeft zich maandag bij de bevolking geëxcuseerd.