Corruptieproces tegen Israëlische premier Netanyahu gaat voort na verkiezingen

Corruptie­pro­ces tegen Israëli­sche premier Benjamin Netanyahu hervat

8 februari De Israëlische eerste minister Benjamin Netanyahu heeft zich maandag aangemeld bij de rechtbank in Jeruzalem, waar het corruptieproces tegen de premier hervat. Voor het eerst komen de advocaten in de rechtszaal aan het woord over de aanklacht die tegen de 71-jarige premier werd geformuleerd. Netanyahu is de eerste zittende premier die terecht moet staan. Hij wordt aangeklaagd voor corruptie, fraude en misbruik van vertrouwen in drie zaken. Rond de middag werd de zitting geschorst voor de dag.