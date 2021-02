Corruptieproces tegen Israëlische premier Benjamin Netanyahu hervat

Corruptie­pro­ces Netanyahu voor onbepaalde tijd uitgesteld door verscherp­te lockdown

8 januari De rechtszaak over vermeende corruptiepraktijken door de Israëlische premier Benjamin Netanyahu is voor onbepaalde tijd uitgesteld nu het land afgelopen nacht in een verscherpte lockdown is gegaan. Dat heeft de rechtbank in Jeruzalem besloten.