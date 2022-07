Coronazomergolf in Griekenland: vooral deze vakantieregio's zijn getroffen

“Laxeermid­de­len kunnen helpen, maar geven soms andere ongemakken”: specialis­ten geven advies om vakantie­kwaal­tjes te voorkomen én behandelen

Eindelijk, je favoriete tijd van het jaar: vakantie! Helaas is de pret voor sommigen snel voorbij. Ongeveer de helft van de internationale reizigers ondervindt namelijk een of ander medisch probleem tijdens of na de reis. Omdat voorkomen beter is dan genezen geven specialisten advies om jezelf te wapenen tegen de courantste reiskwalen.

3 juli