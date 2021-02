Coronavrije paradijzen in Italië

Ondanks dat Italië vorig jaar zwaar geteisterd werd door het coronavirus, zijn enkele eilanden er toch in geslaagd om het virus buiten te houden. Maar hoe voelt het om op de meest geïsoleerde en idyllische eilanden van Italië te wonen, terwijl de rest van de wereld op zijn kop staat? Een aantal eilandbewoners doen hun verhaal aan CNN Travel.

Alicudi

Alicudi is een van de zeven bewoonde eilanden in de Eolische archipel voor de kust van Sicilië. Het eiland is een eenvoudige plek, met een unieke sfeer en maar een 100-tal inwoners. Ideaal om te ontsnappen aan de moderne wereld: afgelegen, autovrij en sereen. De bevolking leeft er voornamelijk van de visvangst en kleinschalige landbouw.

Aldo Di Nora, inwoner van Alicudi, prijst zich gelukkig. “Sociale afstand nemen is geen probleem. Het enige moment waarop kleine menigten kunnen ontstaan, is wanneer mensen elkaar ontmoeten in de haven van Alicudi om op de veerboten te springen”, aldus Di Nora. “Ik volg het nieuws van de tragische gebeurtenissen in Italië en de rest van de wereld en ik ben dankbaar dat ik op zo’n prachtige plek woon, omringd door vrede en zonder besmettingsgevaar.”

Volledig scherm Alicudi (originele foto) © Ghost in the Shell (via Flickr: https://ap.lc/jcqQS)

Vulcano

Ongerepte stranden, doorschijnend water en een prachtig landschap: kortom alles wat we het voorbije jaar hebben moeten missen. In normale omstandigheden trekt het eiland moeiteloos toeristen aan. De coronapandemie zorgde er echter voor dat het eiland Vulcano bijna leeg achterbleef.

“Het is de laatste tijd nogal dood en extreem stil. Toerisme is ons leven: de meesten onder ons werken alleen tijdens de zomermaanden, maar we mogen niet klagen”, zegt Marco Spisso, die samen met enkele anderen de leiding heeft over het populaire modderbad van Vulcano. “De winters zijn meestal rustig, dus op dat vlak heeft de pandemie ons leven niet veranderd.” “We leiden een vredig leven en we voelen ons veilig in vergelijking met veel andere mensen die elders wonen”, voegt Spisso toe.

Marco Giorgianni, burgemeester van de hele Eolische archipel met uitzondering van het eiland Salina, dwong begin deze winter strengere maatregelen af door het eilandhoppen tussen de zeven eilanden te beperken, deze stap bleek succesvol te zijn. Ook zijn er regelmatig coronacontroles in de haven van Milazzo, vanwaar de veerboten vertrekken.

Volledig scherm Vulcano © PRISMAPIX

Linosa

Linosa is een klein eiland van vulkanische oorsprong in het Siciliaanse kanaal van de Middellandse Zee. Het heeft een oppervlakte van ongeveer 5 vierkante kilometer en telt een kleine 500 inwoners. Het eiland maakt deel uit van de Italiaanse gemeente Lampedusa e Linosa. Hoewel op Lampedusa wel een aantal coronagevallen gemeld zijn, zijn er geen bevestigde gevallen in Linosa. Dit heeft het eiland ongetwijfeld te danken aan zijn afgelegen ligging.

Fabio Tuccio, een van de ‘vaste’ inwoners van het eiland, merkt op dat het leven vrijwel hetzelfde is gebleven sinds de uitbraak van de pandemie. “Een lockdown-achtig scenario is hier normaal in deze tijd van het jaar”, zegt Tuccio aan CNN. “Er is niet veel te doen. Alles is gesloten op een supermarkt, twee bars, een apotheek, en een postkantoor na. Het is winter dus mensen brengen ofwel hun tijd thuis door, onderhouden hun percelen op het platteland of vissen om vervolgens met hun gezin de dagelijkse vangst op te eten.”

Volgens burgemeester Totò Martello zijn eilandbewoners zeer wantrouwig tegenover buitenstaanders. “Alle bezoekers of niet-bewoners moeten een coronatest afleggen in de veerhaven voordat ze voet op het eiland mogen zetten”, aldus Martello.

“Angst houdt ons alert”, voegt Tuccio toe.

Volledig scherm Linosa (originele foto) © Giulia Raciti (via Flickr: https://ap.lc/4ZIqe)

Filicudi

Het eiland Filicudi is een vulkanisch eilandje in de Italiaanse gemeente Lipari, provincie Messina. Als je op zoek bent naar bruisende nachtclubs, zoek je beter andere oorden op. Voor ongerepte natuur, zonsondergangen boven de zee, en een vulkanisch landschap ben je hier wel aan het juiste adres. Vanwege de ruwe kustlijn vinden veerboten het vaak moeilijk om hier aan te meren, al wordt deze slechte verbinding momenteel vooral als een goede zaak beschouwd.

“Ik ben blij hier te wonen, het is alsof ik in een andere wereld ben”, zegt Peppino Taranto, een inwoner van Filicudi. Pietro Anastasi, eigenaar van het panoramische restaurant en hotel La Canna, woont al tientallen jaren in Filicudi. “Ik ben gelukkig, dit is mijn wereld. Ik heb altijd kleine dingen te doen en mijn dagen zijn gevuld.”

“Ik geniet van de vrijheid om door mijn grote tuin met vijgenbomen te bewegen zonder een mondmasker te hoeven dragen. Om de mis bij te wonen, draag ik wel een mondmasker”, aldus nog Anastasi aan CNN.

Volledig scherm Filicudi (originele foto) © Martin Varsavsky (via Flickr: https://ap.lc/JmEyE)

Tremitische eilandengroep

De Tremitische eilandengroep, ook wel de parel van de Adriatische zee genoemd, bestaat uit 5 eilanden. De inwoners van de eilandengroep zijn verspreid over de twee belangrijkste eilanden San Nicola en San Domino. De andere drie zijn onbewoond.

De bevolking van San Nicola en San Domino is afhankelijk van toerisme. Het terugwinnen van deze verloren bron van inkomsten, is de afgelopen maanden hun grootste zorg geweest. Naast het vissen en het kweken van groenten, richten ze zich op het komende zomerseizoen, waarvan ze hopen dat het beter zal zijn dan het vorige.

“We hebben geen geluk gehad, we zijn gewoon voorzichtig geweest met het toepassen van de juiste coronamaatregelen”, zegt burgemeester Antiono Fentini. “We staan ​​te popelen om terug te keren naar het normale leven. We kunnen niet wachten om toeristen te verwelkomen.” Je hoort het: op deze eilanden ontvangen ze je met open armen zodra reizen weer toegelaten is!

Volledig scherm San Nicola © Gianni Crestani

