Coronavirus vergroot kloof: nog maar 25 vaccins toegediend in arme landen

Pfizer slaat mea culpa: “Meer vaccins maken, dat is niet zomaar even aan de knop draaien”

6:46 Pfizer slaat mea culpa over de verwarrende communicatie rond de tragere levering van vaccins. "In een ideale wereld hadden we vroeger en beter gecommuniceerd." In woonzorgcentra blijft de campagne keurig op koers, in ziekenhuizen zullen ze minder snel van start kunnen gaan doordat er 'slechts' 7.000 doses minder geleverd worden.