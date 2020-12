Coronavirus raast aan steeds hogere snelheid door VS, en het ergste moet nog komen

EXCLUSIEVE PEILING. 67% van alle Vlamingen wil zich laten vaccineren (maar het verschil tussen mannen en vrouwen is groot)

14:52 Bijna zeven op de tien Vlamingen wil zich zeker of wellicht laten vaccineren zodra dat kan. Dat blijkt uit een representatieve peiling van Het Laatste Nieuws, VTM Nieuws en iVox. Er is wel een opmerkelijk verschil in de vaccinbereidheid tussen mannen en vrouwen. Ook jong en oud denken anders over een prikje in hun arm.