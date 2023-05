Coronavirus leidde tot daling van levensverwachting in EU

Zo is de levensverwachting bij geboorte in de Europese Unie gedaald van 81,3 jaar in 2019 tot 80,4 jaar in 2020 en 80,1 jaar in 2021. De levensverwachting is in alle lidstaten gedaald, met uitzondering van Denemarken en Luxemburg. In het algemeen is de levensverwachting in de EU tussen 2002 en 2021 er nog wel met 2,5 jaar op vooruit gegaan.