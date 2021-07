Coronavirus flakkert weer op in Portugal en Spanje: avondklok in 45 Portugese gemeenten, verschillende Spaanse regio’s kleuren rood

De coronasituatie in Spanje en Portugal gaat de verkeerde kant op. Vanaf vrijdag keert de avondklok terug in Lissabon, Porto en meer dan veertig andere gemeenten in Portugal, zo maakte de regering donderdag bekend. In Spanje kleuren verschillende regio’s, zoals Catalonië, Aragón en de regio van Valencia voortaan weer rood op de kaart van het Europese centrum voor ziektebestrijding, ECDC.

De coronacijfers gaan opnieuw in het rood op het Iberisch Schiereiland. Zowel in Spanje als Portugal worden meer coronabesmettingen opgetekend.

Lissabon meldde donderdag 2.449 nieuwe besmettingen op een dag tijd, het hoogste dagcijfer sinds 13 februari (toen 2.856). Het land met tien miljoen inwoners zat toen in een strenge lockdown. Het aantal meldingen van sterfgevallen, donderdag vijf, ligt nog wel lager dan in februari bijvoorbeeld 149 op 13 februari).

De autoriteiten houden de deltavariant van het coronavirus verantwoordelijk voor de nieuwe toename van het aantal infecties. Vooral ongevaccineerde jongeren raken nu besmet, vooral in Lissabon. De regering versnelt het vaccinatietempo zodat jongeren eerder in aanmerking komen voor een vaccin. Ongeveer 31 à 32 procent van de bevolking is momenteel volledig ingeënt, meer dan de helft kreeg een eerste prik.

Nu het aantal besmettingen in het land weer stijgt, voert de Portugese regering in 45 gemeenten de avondklok opnieuw in. De maatregel gold eind vorig jaar ook al in delen van Portugal, maar werd opgeheven nadat het aantal infecties weer daalde. Door de lage besmettingscijfers dit voorjaar versoepelden de meeste maatregelen.

Waar de openingstijden van cafés en restaurants in Lissabon en twee andere gemeenten vernauwden, geldt dat nu ook voor zestien nieuwe gemeenten.

Spanje

Ook in Spanje stijgen de cijfers. Een grote uitbraak van het coronavirus vond plaats op Mallorca. Honderden feestende tieners die er vorige week het einde van het schooljaar vierden, creëerden een “perfecte voedingsbodem” voor het virus terwijl ze zich vermengden met andere toeristen uit Spanje en het buitenland. Er zijn al bijna 2.000 positieve gevallen gemeld verspreid over heel Spanje en bijna 6.000 mensen zitten in quarantaine.

Dat de coronacijfers de foute kant uitgaan is ook te merken op de kaart van het Europese centrum voor ziektebestrijding, ECDC. Vorige week kleurden al La Rioja, Castilië-La Mancha en Andalusië rood. Voor ECDC een regio rood kleurt, moet die een incidentie hebben van 75 à 200 besmettingen per 100.000 inwoners in twee weken en een positiviteitsgraad van 4 procent of meer. Een regio wordt ook rood als de incidentie hoger is dan 200 besmettingen per 100.000 inwoners maar lager dan 500. Als de incidentie nog hoger ligt, is de kleurcode donkerrood, maar dat is alleen zo in Frans-Guyana.

De wijziging van de kleurcodes kan vervelende gevolgen hebben voor terugkerende reizigers uit die gebieden. Wie terugkeert van een verblijf in een rode zone moet tien dagen in quarantaine en moet twee PCR-tests afleggen. Die quarantaine kan op de zevende dag afgebroken worden als een tweede PCR-test dan negatief blijkt. De overheid neemt de update van ECDC-kaart wel steeds pas over de eerstvolgende maandag erna.

In andere Europese landen is de tendens op de ECDC-kaart positiever. In Griekenland en Nederland zijn opnieuw regio’s groen geworden. Frankrijk, Denemarken en Italië zijn inmiddels volledig groen.

