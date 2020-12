Coronavirus bereikt nu ook Antarctica: minstens 36 mensen besmet

Kunnen laatste brexitkno­pen nog ontward worden? Of dreigt een ‘no deal’? Dit zijn de scenario’s

20:34 Met nog minder dan tien dagen te gaan voor de overgang naar 2021, zitten de brexitonderhandelingen diep in de blessuretijd. De toegang van Europese vissers tot de Britse wateren zou de laatste knoop zijn die de onderhandelaars nog moeten ontwarren. Vinden Brussel en Londen alsnog een akkoord? En raakt dat wel tijdig goedgekeurd? Of komt het tot een ‘no deal’? En hoe hard zal de brexit in dat geval zijn?