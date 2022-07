Coronavaccin stuwt omzet Pfizer fors omhoog

Twee mensen neergesto­ken in centrum Rotterdam, twee personen aangehou­den

Twee personen zijn woensdagavond in het centrum van Rotterdam neergestoken. De politie kreeg even voor 21.00 uur een melding binnen van een steekincident op het Stadhuisplein, het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. Bijna tegelijk werd ook een gewond persoon aangetroffen in de Karel Doormanstraat.

