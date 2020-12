Coronavaccin Pfizer goedgekeurd in Verenigd Koninkrijk, uitrol start volgende week

Het coronavaccin van de Amerikaanse farmaceut Pfizer en het Duitse BioNTech is goedgekeurd voor gebruik in het Verenigd Koninkrijk. Het vaccin zou vanaf volgende week beschikbaar zijn. Het VK is daarmee het eerste land ter wereld dat het vaccin van Pfizer/BioNTech goedkeurt.

De Britse overheid stemde in met een aanbeveling van toezichthouder Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA) om het vaccin goed te keuren en te gaan gebruiken. "Het vaccin zal vanaf volgende week in heel het Verenigd Koninkrijk beschikbaar zijn", meldt een woordvoerder van de regering.

Tijdens de klinische proeven bleek het kandidaat-vaccin van Pfizer en BioNTech (BNT162b2) 95 procent doeltreffend om Covid-19 te voorkomen. Het vaccin van Pfizer is gebaseerd op de RNA-technologie, waarbij wordt gewerkt met een stukje van de genetische code van het coronavirus. Een coronavaccin wordt met twee verschillende inspuitingen toegediend, met 21 dagen tussen de eerste injectie en de tweede.

Verschillende types vaccins

Pfizer en BioNTech hebben een overeenkomst met het VK om in totaal 40 miljoen dosissen te leveren in 2020 en 2021. Pfizer-topman Albert Bourla spreekt over een “historisch moment in de strijd tegen Covid-19". “We verwachten dat de uitrol van vaccins in het VK het aantal ziekenhuisopnames van mensen met een hoog risico zal verminderen”, verklaarde Ugur Sahin van BioNTech.

Eerder zeiden beide bedrijven dat ze verwachten dit jaar nog tot 50 miljoen dosissen te kunnen produceren, en tot 1,3 miljard tegen eind 2021. Het vaccin wordt onder meer gemaakt in de fabriek van Pfizer in Puurs.

Prioritaire groepen

Brits minister van Volksgezondheid Matt Hancock noemt de goedkeuring fantastisch nieuws. Hij zegt dat vijftig ziekenhuizen klaar zijn om het middel te ontvangen. Ook worden grote vaccinatiecentra opgezet. “Begin volgende week gaan we een programma lanceren om mensen in dit land te vaccineren tegen Covid-19", zei de minister tegen Sky News. Hancock erkent dat de inzet van het vaccin gepaard gaat met logistieke uitdagingen. Het vaccin moet bijvoorbeeld bij min 70 graden opgeslagen worden.

Het Verenigd Koninkrijk bestelde al 40 miljoen dosissen van het Pfizervaccin, goed voor de inenting van 20 miljoen inwoners. De eerste 10 miljoen dosissen zouden binnenkort beschikbaar zijn, al zeker 800.000 vaccins worden in de “komende dagen” verwacht.

Er werd een vaccinatiecomité opgericht dat bepaald heeft welke prioritaire groepen het vaccin als eerste zullen ontvangen. Als eerste komen de bewoners en het personeel van woonzorgcentra aan de beurt, gevolgd door mensen ouder dan 80 jaar en werknemers uit de zorg- en gezondheidssector.

Experts roepen de bevolking op om voorzichtig te blijven en alle geldende veiligheidsmaatregelen te blijven volgen.

Europa

Maandag hebben Pfizer en BioNTech bij het Europese Geneesmiddelenagentschap (EMA) een aanvraag ingediend voor een voorwaardelijke marktvergunning voor hun coronavaccin. Midden november al zei Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen dat als alles goed verloopt, de kandidaat-vaccins van Pfizer-BioNTech en Moderna in de tweede helft van de maand december een voorwaardelijke marktvergunning zouden kunnen krijgen in Europa.

De Europese Commissie heeft ondertussen al voor zes verschillende kandidaat-vaccins contracten afgesloten. Naast die van Pfizer-BioNTech (tot 300 miljoen doses) en Moderna (tot 160 miljoen), gaat het om de kandidaat-vaccins van AstraZeneca (tot 400 miljoen), CureVac (tot 405 miljoen), Sanofi-GSK (tot 300 miljoen) en Janssen Pharmaceutica (tot 400 miljoen).

België tekende al in op bijna 21 miljoen vaccins uit vier van de Europese deals, namelijk die met AstraZeneca, Pfizer-BioNTech, Janssen Pharmaceutica en CureVac. De Belgische overheid beslist waarschijnlijk deze week of het ook intekent op het Europese contract met Moderna.

“Tot een paar weken geleden zei iedereen dat het eerste vaccin te verwachten was in maart of april 2021”, reageert viroloog Marc Van Ranst op het nieuws uit het Verenigd Koninkrijk. “Dat blijkt toch allemaal iets vlotter te gaan.” Toch verwacht de viroloog niet dat er ook in ons land meteen zal kunnen gestart worden met vaccineren. “Een goedkeuring hebben voor een vaccinatie, en een bevolkingswijde vaccinatiecampagne opzetten, zijn twee verschillende dingen”, klinkt het. “Bepaalde prioritaire groepen vaccineren zal wel vlotter gaan, maar ook dat moet goed opgevolgd worden.”

De vaccinatiestrategie wordt in ons land besproken door een taskforce die de vaccinatie in goede banen moet leiden en de prioritaire groepen zal bepalen. “We hopen dat we op een bepaald moment voldoende vaccins zullen hebben, waardoor er geen prioritaire keuzes meer moeten worden gemaakt”, aldus Van Ranst.

Gisteren verklaarde Waals minister van Volksgezondheid Christie Morreale (PS) in het Waals parlement dat de eerste vaccins tegen Covid-19 ten vroegste halfweg januari in ons land worden verwacht