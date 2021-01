Coronavaccin Moderna mogelijk vanavond al goedgekeurd voor heel Europa

Het is nog niet zeker of maandag al een conclusie wordt bereikt. Als dat wel zo is, dan zal het geneesmiddelenbureau “zo snel mogelijk na de vergadering” de conclusie via een persbericht naar buiten brengen. Als het comité maandag nog niet tot een eindbeslissing komt, praten de deskundigen woensdag verder. Het EMA had eerder bekendgemaakt pas woensdag een besluit te verwachten.

“Spoedig”

Volgens een woordvoerder van de Europese Commissie wordt er in elk geval "spoedig" een beslissing van het EMA verwacht, "mogelijk maandagavond".

Het laatste woord over toelating van het vaccin is hoe dan ook aan de Europese Commissie. Die beslist binnen de 24 uur na een eventuele goedkeuring van het geneesmiddelenagentschap. Bij de goedkeuring van het Pfizer-vaccin gebeurde dat enkele uren later al.

Op dit moment is enkel het vaccin van Pfizer-BioNTech goedgekeurd voor de Europese markt. Van dat middel zijn al 300 miljoen dosissen gereserveerd en de Commissie bekijkt of ze er nog meer kan bestellen. In het contract met Moderna is sprake van 80 miljoen dosissen.

Snelheid verandert niet

Als er goed nieuws van het EMA komt en het Moderna-vaccin ook door de Europese Commissie wordt goedgekeurd, dan zouden we eind januari al over de eerste dosissen in ons land kunnen beschikken.

België besliste eerder dat het 2 miljoen doses van het Moderna-vaccin wil afnemen als het wordt goedgekeurd. De toestemming zal niks veranderen aan de snelheid waarmee ons land kan vaccineren. Het vaccinatiemodel hield immers al rekening met die vergunning.

Het vaccin van Moderna is reeds goedgekeurd in de Verenigde Staten en Canada voor gebruik bij volwassenen van 18 jaar en ouder. Het wordt daar ook al toegediend. De Amerikaanse farmaceut heeft tot nu toe 18 miljoen doses geleverd aan de VS, op een order van in totaal 200 miljoen doses. Canada bestelde 40 miljoen dosissen.

mRNA-techniek

Net als het vaccin van Pfizer/BioNTech is dat van Moderna gebaseerd op nieuwe medische technologie. Beide coronavaccins zijn gebaseerd op een stukje van de genetische code van het virus: het zogeheten messenger RNA. Het vaccin bevat synthetisch materiaal met dezelfde genetische code als het zogenaamde spike-eiwit van het virus.

Een aantal cellen in het lichaam van zij die het krijgen toegediend, gaan door de instructies van het mRNA het spike-eiwit produceren. Daarmee zetten ze het immuunsysteem in gang, dat met antilichamen en zogeheten T-cellen het vreemde eiwit opruimt. Als een ingeënte persoon met het coronavirus in aanraking komt, wordt de indringer snel herkend en uit de weg geruimd.

Voordeel

Voor een effectieve bescherming zijn eveneens twee injecties nodig. Volgens de onderzoekresultaten van de ontwikkelaars is het vaccin voor 94,1 procent effectief. Een voordeel van het Moderna-vaccin ten opzichte van concurrent Pfizer/BioNTech is dat het niet bij extreem lage temperaturen hoeft te worden bewaard. Het is 30 dagen houdbaar in een gewone koelkast.

De Amerikaanse farmaceut verhoogt intussen de minimale productie van zijn coronavaccin voor dit jaar. Moderna zegt maandag minimaal 600 miljoen doses te gaan maken in 2021, 100 miljoen doses meer dan het bedrijf eerder zeker verwachtte te kunnen maken. De onderneming zegt nog altijd bezig te zijn om de productie uit te breiden naar de doelstelling van 1 miljard doses.

Het volgende vaccin waarvoor een EMA-beoordeling wordt verwacht, is het Oxfordvaccin van AstraZeneca. Een precieze datum is nog niet bekend.

De belangrijkste kandidaatvaccins:

