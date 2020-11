Coronavaccin AstraZeneca en Oxford ‘maar’ voor 70 procent effectief: nog altijd heel goed volgens viroloog Johan Neyts

Nieuwe tegenslag voor Trump: Republikei­nen in Michigan zeggen dat ze resultaat verkiezin­gen zullen respecte­ren

21 november Een delegatie van Republikeinse parlementsleden uit Michigan heeft verklaard dat ze het resultaat van de verkiezingen in de staat zal respecteren. Dat heeft ze bekendgemaakt na een ontmoeting met president Donald Trump in het Witte Huis. Wat daar exact besproken werd, is niet duidelijk. Maar de uitspraak is sowieso een nieuwe tegenslag voor Trump.