“Coronatijd was voor haar beste tijd ooit, dan hoefde ze haar masker niet op te zetten”: Nederlandse Sabrina (42) overleed onverwacht in haar slaap

LIVE. Russische gouverneur op de Krim: “Droneaan­val­len op Sebastopol onder­schept” - Britse defensiemi­nis­ter wil mandaat opgeven

Russische luchtafweertroepen en de Russische militaire vloot in de Zwarte Zee hebben in de nacht van zaterdag op zondag acht Oekraïense drones onderschept boven de haven van de stad Sebastopol op de Krim. Dat stelt Mikhail Razvozhayev, de door Moskou geïnstalleerde gouverneur van Sebastopol. De Britse minister van Defensie, Ben Wallace, heeft intussen bekend gemaakt van plan te zijn om af te treden bij de volgende herschikking van de regering, die in september verwacht wordt. Volg al het nieuws over de oorlog in Oekraïne in onze liveblog.