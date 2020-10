Coronateststraat in Nederland beklad en deels vernield

Schotse rusthuisbe­woon­ster (104) deelt hartver­scheu­ren­de laatste wens: “Ik wil mijn familie bij mij, dat is mijn recht”

23 oktober Haar familie na 7 maanden terugzien, dat is alles wat de 104-jarige Mary Fowler nog wil. De Schotse rusthuisbewoonster deelde die laatste wens in een hartverscheurende videoboodschap. “Ik wil mijn gezin bij mij, dat is mijn recht. Help mij!”