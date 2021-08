Coronapas vanaf vandaag ook verplicht in Franse cafés en restaurants

Franse Grondwette­lij­ke Raad besluit over nieuwe coronamaat­re­ge­len

5 augustus De Franse Grondwettelijke Raad besluit over een omstreden wetsvoorstel waardoor coronavaccinaties verplicht worden voor zorgmedewerkers en zorgt voor verdere aanscherpingen van de Franse coronamaatregelen. Het voorstel is omstreden en leidde in Frankrijk tot veel kritiek. De raad is een rechterlijke toezichthouder die onder meer nagaat of wetten in overeenstemming met de grondwet zijn.