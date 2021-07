Coronagevallen nemen toe in Engeland: 1 op 95 inwoners besmet

Gegevens van het bureau voor statistiek (ONS) tonen dat een half miljoen gezinnen in Engeland vorige week waarschijnlijk COVID-19 had. Naar schatting 577.700 mensen testten positief, of ongeveer één op 95 mensen, tegen één op 160 mensen de week daarvoor, en het hoogste aantal sinds begin februari. Het aantal ligt ook vijf keer hoger dan een maand geleden.

In Schotland had naar schatting één op de 90 mensen COVID-19 in de week tot 10 juli, het hoogste aantal sinds het ONS (Office for National Statistics) eind oktober 2020 de besmettingen in Schotland in kaart begon te brengen. In Wales schat ONS dat één op de 360 mensen positief test, grotendeels evenveel als de week daarvoor en als begin maart. In Noord-Ierland gaat het om één op 290 mensen, ongeveer evenveel als de week ervoor.