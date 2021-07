Coronagevallen nemen toe in Engeland: 1 op 95 inwoners besmet, meer dan 50.000 nieuwe besmettingen in Verenigd Koninkrijk

De besmettingen met het coronavirus blijven stijgen in Engeland. Volgens nieuwe cijfers is ondertussen één op de 95 mensen in de regio besmet. Vandaag kwamen er opnieuw meer dan 50.000 gevallen bij voor het hele Verenigd Koninkrijk. De belangrijkste medisch adviseur van de regering, Chris Witty, waarschuwt dat Engeland snel terug kan glijden naar een crisissituatie. “Ik denk niet dat we moeten onderschatten hoe verbluffend snel we weer in moeilijkheden kunnen geraken”, zei hij vanavond.

Gegevens van het bureau voor statistiek (ONS) tonen dat een half miljoen gezinnen in Engeland vorige week waarschijnlijk COVID-19 had. Naar schatting 577.700 mensen testten positief, of ongeveer één op 95 mensen, tegen één op 160 mensen de week daarvoor, en het hoogste aantal sinds begin februari. Het aantal ligt ook vijf keer hoger dan een maand geleden.

In Schotland had naar schatting één op de 90 mensen COVID-19 in de week tot 10 juli, het hoogste aantal sinds het ONS (Office for National Statistics) eind oktober 2020 de besmettingen in Schotland in kaart begon te brengen. In Wales schat ONS dat één op de 360 mensen positief test, grotendeels evenveel als de week daarvoor en als begin maart. In Noord-Ierland gaat het om één op 290 mensen, ongeveer evenveel als de week ervoor.

Vanavond meldden de Britse gezondheidsautoriteiten meer dan 50.000 nieuwe besmettingen met het coronavirus in 24 uur tijd in heel het Verenigd Koninkrijk. Er zijn niet minder dan 51.870 nieuwe gevallen opgetekend Dat is het hoogste aantal sinds 15 januari, enkele dagen voor de regering coronamaatregelen zou versoepelen. In de laatste 24 uur waren er zowat 49 nieuwe sterfgevallen.

Gisteren kwamen er 48.553 COVID-patiënten en 63 sterfgevallen bij, woensdag 43.302 nieuwe infecties en 49 overlijdens.

Maandag nieuwe versoepelingen

Professor James Naismith van de universiteit van Oxford zei dat er redelijkerwijs kan worden van uitgegaan dat het aantal gevallen zal blijven toenemen en dat de toename zal versnellen na de verdere versoepeling van de beperkingen in Engeland vanaf maandag. "We verdubbelen het aantal gevallen om de twaalf à achttien dagen. De vaccinatie zal gelukkig als een rem werken."

In Engeland worden restricties voor pubs, restaurants en nachtclubs maandag opgeheven en de verplichting mondmaskers te dragen afgezwakt. Premier Boris Johnson lijkt niet van zins dat plan te veranderen, hoewel de meest recente gegevens sommigen toch verontrusten.

Door de succesvolle inentingscampagne - ruim twee derde van de volwassenen is inmiddels volledig gevaccineerd - belanden momenteel relatief weinig Britten in het ziekenhuis. Dat gegeven sterkt Johnson in zijn mening dat de tijd rijp is voor verregaande versoepelingen.

"De vaccinatie in de Verenigde Staten, de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk, China en andere industrielanden is bemoedigend. Tragisch genoeg zal de deltavariant een ramp veroorzaken in minder ontwikkelde landen waar de vaccinatiegraad laag is", aldus Naismith.