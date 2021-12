Coronagevallen in Afrika stijgen snel door omikronvariant

Nieuwe besmetting met omikron bevestigd, twee andere gevallen zo goed als zeker

Viroloog Emmanuel André meldt dat er een nieuwe besmetting met de omikronvariant in ons land is bevestigd. Eerder vandaag werden ook twee nieuwe gevallen ontdekt in ons land, laat viroloog Bruno Verhasselt (UZ Gent) weten aan onze redactie. De volledige analyse van van de stalen is nog gaande, maar er is voldoende informatie die bevestigt dat het wel degelijk om de omikronvariant gaat. Zo komt de teller in totaal op vijf omikrongevallen te staan in België.

13:47