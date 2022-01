Coronademonstranten bekogelen Franse politicus met stenen voor eigen woning

Dodelijke brand in flatgebouw New York veroor­zaakt door elektri­sche verwarming

De brand van zondag in een flatgebouw in de Bronx in New York werd veroorzaakt door een slecht functionerende elektrische verwarming. Dat meldt de brandweercommandant van de stad New York. Daniel Nigro zei dat het vuur "gestart is in een slecht werkende elektrische verwarming" in een flat op de tweede en derde verdieping van het negentien verdiepingen tellende gebouw.

