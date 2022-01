Coronademonstranten bekogelen Franse politicus met stenen voor eigen woning, Macron noemt geweld “onaanvaardbaar”

Lees alles over het coronavirus in dit dossier .

Claireaux is parlementslid in Saint-Pierre-et-Miquelon, een Frans overzees gebied dat gelegen is in het noordwesten van de Atlantische Oceaan, dichtbij de Canadese provincie Newfoundland en Labrador. “Ik ga uiteraard een klacht indienen. Sommige mensen vinden dat we niet de juiste beslissingen nemen. We krijgen allemaal doodsbedreigingen. Op een bepaald moment moet dit stoppen”, reageerde de politicus op de Franse radiozender Franceinfo.