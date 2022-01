Coronademonstrant met grote fakkel aangehouden voor huis van Nederlandse politica Sigrid Kaag

PORTRET. Sigrid Kaag, de kopvrouw van D66 die Mark Rutte wil onttronen als Nederlands premier

Het is niet premier Mark Rutte die de grote winnaar van de Nederlandse verkiezingen is. De echte zegekrans gaat naar Sigrid Kaag (59). Rutte kijkt maar beter uit, want de kopvrouw van het voor ons Belgen wat ongrijpbare D66 aast nadrukkelijk op zijn post. En Kaag is zo gedreven, dat ze bij de dood van haar eigen moeder zei: “Als er baby’s om je heen worden doodgeschoten, mag je niet doen alsof het overlijden van een 85-jarige een werelddrama is.”

