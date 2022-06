Coronacijfers schieten omhoog in Brazilië, experts vrezen vierde golf

Minister Vandenbrou­c­ke: “Heel veel kans dat er na zomer weer vrij grootscha­li­ge vaccinatie­cam­pag­ne komt”

Er is een hele grote kans dat er na de zomer - mogelijk in september - opnieuw “een vrij grootschalige vaccinatiecampagne” tegen het coronavirus komt in ons land. Dat heeft federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) gezegd in ‘De afspraak’ op Canvas.

3 juni