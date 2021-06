Coronacijfers Rusland stijgen explosief, net nu Sint-Petersburg EK-speelstad is

Rusland kampt met een sterke stijging van het aantal coronabesmettingen, net nu in het land wedstrijden van het EK doorgaan. Volgens het Kremlin is de verslechterde situatie te wijten aan de terughoudendheid van de bevolking om zich te laten vaccineren. Grote Russische bedrijven verloten auto’s, sneeuwscooters en geld om mensen over de streep te trekken voor die broodnodige prik(ken).

Artsen in heel Rusland meldden de afgelopen week een stijging van het aantal besmettingen met 30 procent, vermoedelijk wegens een aanzienlijke verspreiding van de Deltavariant — die zijn oorsprong kent in India — en het lage vaccinatietempo. Rusland meldde maandag 17.378 nieuwe gevallen en 440 doden als gevolg van het coronavirus in de afgelopen 24 uur. “Helaas is de dreiging van het coronavirus niet afgenomen”, zei president Vladimir Poetin maandag in het parlement. “In veel regio’s is de situatie zelfs verslechterd.”

De burgemeester van Moskou had het over een “explosieve” toename van het aantal gevallen. Zaterdag werden meer dan 9.000 nieuwe besmettingen geregistreerd in de stad met 20 miljoen inwoners. Dat zijn er bijna evenveel als tijdens de piek in december vorig jaar. In Moskou zelf vinden geen EK-wedstrijden plaats, maar een fanzone met groot scherm is inmiddels gesloten.

Ook Sint-Petersburg, dat gaststad is voor zes wedstrijden, waaronder twee groepsmatchen van de Rode Duivels die al achter de rug zijn, heeft af te rekenen met een sterke toename. Op 2 juli vindt er nog een kwartfinale plaats.

Er verschenen zondag schokkende videobeelden op sociale media, die lieten zien dat coronapatiënten op de vloer van een gang in een ziekenhuis in Sint-Petersburg lagen. Lokale autoriteiten onderzoeken ondertussen of het om waarheidsgetrouwe video’s gaat, meldt Reuters.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Vaccins zijn nochtans al maanden op grote schaal beschikbaar, maar veel Russen zijn terughoudend. Ze maken zich zorgen over de veiligheid van de vaccins die in eigen land zijn ontwikkeld.

Op 2 juni hadden slechts 18 miljoen van de ongeveer 144 miljoen inwoners ten minste één dosis van een vaccin gekregen. Het Kremlin heeft altijd ontkend dat het wantrouwen van de bevolking in de autoriteiten één van de redenen is achter de lage vaccinatiegraad. Door het stijgende aantal besmettingen verplicht Moskou 2 miljoen medewerkers van bepaalde sectoren zich te laten vaccineren. Een aantal regio’s heeft dit voorbeeld al gevolgd.

Grote Russische bedrijven verloten cadeaus onder hun medewerkers zodat zij zich laten vaccineren tegen Covid-19. Gevaccineerden maken kans op onder meer sneeuwscooters, geld en auto’s. Ook worden er vrije dagen en gratis vakanties beloofd. Dergelijke acties kunnen veel verschil maken.

Volledig scherm Een tijdelijk hospitaal voor Covid-patiënten nabij Moskou. © Photo News

Bijna de helft van alle werkende Russen is in dienst van een middelgroot of groot bedrijf. Landelijk heeft 12 procent van de Russen inmiddels een eerste prik gehad, maar bij sommige bedrijven ligt de vaccinatiegraad onder het personeel al veel hoger. Bij kunstmestmaker Phosagro is bijna de helft van alle 18.000 medewerkers gevaccineerd en bij diamantproducent Alrosa is 29 procent van de 10.000 personeelsleden volledig ingeënt.

Economisch herstel

De derde coronagolf dreigt het economisch herstel van Rusland te ondermijnen. Net als in andere landen trof de overheid strenge maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, met negatieve gevolgen voor het bedrijfsleven en andere sectoren. Over het hele grondgebied zijn beperkingen opgelegd, waaronder een verbod op massabijeenkomsten, een verminderde capaciteit voor uitgaansgelegenheden en een sterkere handhaving van het dragen van het mondmasker.

Het is te vroeg om uit te maken of deze nieuwe coronagolf ook politieke consequenties zal hebben voor het Kremlin. In september zijn er immers parlementsverkiezingen.