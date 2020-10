Coronacijfers opnieuw in stijgende lijn in de VS: stevenen Amerikanen op 'derde golf' af, net voor de verkiezingen?

Elke dag komen er in de Verenigde Staten gemiddeld 51.000 nieuwe coronabesmettingen bij, tegenover 34.000 een maand geleden. Ook in de ziekenhuizen stijgt het aantal patiënten opnieuw: het totaal steeg er van 29.000 midden september naar 36.000 vandaag. Experts vrezen voor een nieuwe golf in de pandemie die nu al meer dan 210.000 levens heeft gekost, terwijl de vorige nog niet eens is gaan liggen. En dat pal in de verkiezingscampagne, met nog minder dan drie weken voor de stembusslag.

Op het dashboard van The Covid Tracking Project, een project waarbij alle mogelijke data over de verspreiding van de corona-epidemie in de VS worden bijgehouden, is te zien hoe alle parameters ondertussen weer in het rood staan.



Elke dag komen er nu gemiddeld 51.032 nieuwe geregistreerde besmettingen in de Verenigde Staten bij, terwijl dat er een maand geleden nog ongeveer 34.000 waren. Einde juli piekten de VS nog met 67.000 nieuwe gevallen per dag, en tijdens de eerste golf waarbij vooral New York zwaar werd getroffen, lag dat cijfer op 31.000.

Weliswaar wordt er nu veel meer getest dan in het begin van de epidemie: gemiddeld gaat het nu om meer dan een miljoen staalafnames per dag. Maar zelfs met die parameter in rekening gebracht, is ook het aantal positieve testen aan het oplopen. Voor heel de VS is de positiviteitsratio momenteel 4,78 procent, tegenover 4,14 procent twee weken geleden.

Ook opnames in stijgende lijn

Ook in de ziekenhuizen merken ze stilaan de gevolgen van de toename in de besmettingen. Nadat het cijfer na de tweede piek in juli (60.000 mensen tegelijkertijd in het ziekenhuis) stelselmatig zakte tot 28.000 midden september, is er weer een stijging merkbaar. In totaal zijn nu meer dan 36.000 patiënten in de ziekenhuizen opgenomen met Covid-19.

De toenames doen zich voor in alle regio's, met een stijgende trend in besmettingen in 36 van de 50 staten. Voor de ziekenhuisbezetting gaat het zelfs om 43 staten.

De grootste relatieve stijgingen worden echter opgetekend in de noordelijke Midwest, met staten als Wisconsin, Ohio en Michigan, waar de tweede golf nooit echt is beëindigd en nu opnieuw records worden opgetekend. Ook de zuidelijke staten kennen weer meer nieuwe besmettingen, na de zware piek eind juli.

2.300 doden per dag in winter

Het aantal doden blijft voorlopig nog stabiel op elke dag 700 overlijdens, maar virologen vrezen dat het slechts een kwestie van een paar dagen of weken is vooraleer ook die parameter weer in stijgende lijn zal gaan. Zeker met de winter en koudere temperaturen in aantocht wordt gevreesd voor een overrompeling van de ziekenhuizen, aangezien ook de gewone griep slachtoffers zal maken. Volgens het Institute for Health Metrics and Evaluation van de Universiteit van Washington kan het dagelijkse sterftecijfer tegen midden januari oplopen tot maar liefst 2.300.

Topviroloog Anthony Fauci trok deze week verschillende keren aan de alarmbel over de onrustwekkende stijgingen. In 13 staten ligt de positiviteitsratio momenteel boven de 10 procent, waardoor de curves daar de komende tijd nog feller dreigen te gaan stijgen. “Het beste is wanneer dat cijfer onder de 3 procent zit, in het ideale geval zelfs onder de 1 procent”, aldus het hoofd van het National Institute of Allergy and Infectious Diseases op een medisch congres maandag. “Maar we zien een aantal staten waar het cijfer nu veel hoger ligt, wat een indicator is van de stijging in besmettingen. Die zullen zoals we weten tot een stijging in de ziekenhuisopnames leiden, en uiteindelijk ook wat het aantal doden betreft.”

Trump over zichzelf: “Trump had gelijk”

Fauci kreeg gisteren echter de wind van voren van president Donald Trump. Volgens hem zijn Fauci’s voorspellingen niet correct. “Eigenlijk is Tony’s werparm veel nauwkeuriger dan zijn pronostieken. Geen probleem, geen maskers. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO houdt niet meer van lockdowns - Trump had gelijk. We hebben 2.000.000 levens in de VS gered!!!”, schreef Trump in een tweet.

Fauci trekt zich van de kritiek weinig aan en blijft het publiek ondertussen waarschuwen. “Ik hoop dat deze cijfers het Amerikaanse volk wakker schudden en doen inzien dat we dit niet kunnen laten gebeuren”, klonk het maandag op CNN. “We zitten op een traject waarbij het steeds slechter zal gaan. En dat is echt het ergste wat er kan gebeuren nu de koudste maanden naderen.”

De stijgingen komen er nu er nog minder dan drie weken te gaan zijn in de campagne voor de presidentsverkiezingen. Peiling na peiling wijst uit dat een meerderheid van de ondervraagden vindt dat president Trump de corona-epidemie anders had moeten aanpakken, en dat zijn uitdager Joe Biden het waarschijnlijk beter had gedaan.

“Ik zal iedereen in het publiek kussen”

Trump hield gisteren in Pennsylvania een tweede grote massabijeenkomst na zijn hospitalisatie vorige week. Maandag al reisde Trump naar Florida af waar hij het uitzinnige publiek van 2.000 aanwezigen toeriep dat hij nu immuun is voor het virus en vol energie zit. “Ik heb het nu meegemaakt”, zei hij tegen zijn aanhoorders. “Ze zeggen dat ik immuun ben. Ik voel me zo sterk. Ik zal iedereen in dat publiek kussen, ik zal de mannen en de prachtige vrouwen kussen, ik zal jullie een dikke kus geven”, aldus de president.

Biden houdt zijn campagnes ondertussen veel kleinschaliger. Ook hij bezocht gisteren Florida, waar hij verklaarde dat hij teleurgesteld was dat Trumps coronabesmetting niet voor een andere benadering van de epidemie door de president lijkt te hebben gezorgd. “Hoe langer Donald Trump president is, hoe roekelozer hij lijkt te worden”, aldus Biden. “Goddank hebben we nog maar drie weken te gaan.”

Senioren

Florida is een van de, zo niet dé absolute strijdstaat bij de verkiezingen op 3 november. Zowel Biden als Trump hopen er het oudere kiespubliek van gepensioneerden die er hun oude dag slijten, te kunnen aansporen naar de stembus te trekken. Trump doet dat met de belofte voor gratis covid-behandeling voor senioren, Biden vertelde een publiek van gepensioneerden in de ‘Sunshine state’ net dat Trump ze als “misbaar” en “vergeetbaar” ziet. Volgens Biden heeft Trump de ouderen op roekeloze wijze in gevaar gebracht door de ernst van het coronavirus eerder dit jaar te bagatelliseren.

Uit de peilingen blijkt dat Bidens boodschap van voorzichtigheid voorlopig beter aanslaat bij senioren, zeker omdat zij de zwaarst getroffen groep in de epidemie zijn. Trump startte daarop vorige week met zijn charmeoffensief richting gepensioneerden. Vraag is of hij met zijn meest recente en weinig respectvolle campagnebeeld van Joe Biden gefotoshopt in een rolstoel in een bejaardentehuis, die belangrijke kiezersgroep niet nog meer tegen de haren instrijkt. ‘Biden for resident’ (bewoner, red.), zo klinkt de woordspeling onder de foto.

Iowa

Vandaag trekt Trump naar de strijdstaat Iowa, morgen en vrijdag volgen nog North Carolina, Georgia en opnieuw Florida. Dat Trump naar Iowa en Georgia trekt, wordt overigens als een slecht voorteken voor hem gezien, aangezien hij die staten makkelijk zou moeten winnen. De president versloeg Hillary Clinton hier vier jaar geleden met respectievelijk tien en vijf procentpunt verschil, maar in de peilingen staat hij hier nu nek aan nek met Biden. Ook Iowa ziet trouwens nieuwe recordcijfers in de coronaepidemie, maar Republikeins gouverneur Kim Reynolds weigert nieuwe maatregelen op te leggen.

Ondertussen heeft al een recordaantal van 12 miljoen Amerikanen een stem uitgebracht per post of in een van de duizenden 'early voting’-stemlokalen.