Coronacijfers in Nederland: aantal nieuwe besmettingen daalt niet meer

In de afgelopen zeven dagen zijn 16.418 nieuwe gevallen geregistreerd, wat neerkomt op gemiddeld 2.345 positieve testen per dag. Dat weekcijfer is nu voor de vijfde dag op rij nauwelijks veranderd. Het niveau is te vergelijken met de situatie op 8 juli, aan het begin van de huidige golf. In de laatste week zijn 44 sterfgevallen gemeld, gemiddeld zes per dag. Ongeveer een maand geleden, bij het begin van de huidige coronagolf, waren er zo’n tien meldingen van sterfgevallen per week.