Coronacertificaat EU met jaar verlengd

De certificaten moeten het reizen in coronatijden zo eenvoudig mogelijk maken. Aan de hand van een QR-code kan worden aangetoond of iemand tegen Covid-19 gevaccineerd is, negatief heeft getest of van corona is hersteld. De digitale versie kan worden opgeslagen op een mobiel apparaat en meestal kan er ook een papieren versie van worden afgedrukt.

De Europese Commissie had al in februari voorgesteld de regels voor het coronacertificaat te verlengen. Ze motiveerde het voorstel door te zeggen dat het coronavirus nog steeds wijdverspreid is in Europa en dat de gevolgen van een mogelijke stijging van het aantal besmettingen in de tweede helft van 2022 of het ontstaan van nieuwe varianten nauwelijks te voorspellen is. Door de verlenging van de EU-verordening kunnen reizigers het certificaat blijven gebruiken als de lidstaten bepaalde coronamaatregelen treffen.