Coronabetogers gewaarschuwd na bijeenkomsten met tienduizenden mensen in Duitsland

Materiaal­man gered van kanker dankzij arendsoog van bezorgde ijshockey­fan

De Canadese ijshockeycompetitie is het nieuwe jaar gestart met een ongelofelijk verhaal, met in de hoofdrol een bezorgde ijshockeyfan en materiaalmeester Brian Hamilton van de Vancouver Canucks. Dankzij het arendsoog van de ijshockeyfan is hij wellicht ontsnapt aan ernstige huidkanker. Nadia Popovici (22) wees hem tijdens een wedstrijd immers op een verdachte vlek in zijn hals. “Ze is een heldin, ze heeft mijn leven gered.”

3 januari