Coronabesmettingen in Zuid-Afrika stijgen sterk, toch minder ziekenhuisopnames en doden

Reclame­spot van zuivelmerk in Zuid-Ko­rea veroor­zaakt controver­se: vrouwen worden afgebeeld als koeien

In Zuid-Korea veroorzaakt een reclamespot van zuivelmerk Seoul Milk veel controverse. In de video is te zien hoe een man stiekem een groep vrouwen in een weide filmt. De vrouwen doen aan yoga en wanneer ze worden betrapt, veranderen ze plots in koeien. Veel mensen vinden de reclamespot seksistisch. Het bedrijf heeft zich intussen verontschuldigd en heeft de spot offline gehaald. De beelden circuleren nog wel op sociale media.

9:30