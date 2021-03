Coronabesmettingen in Duitsland stijgen exponentieel: “Derde golf al begonnen”

OVERZICHT. Twee op de drie landen in Europa zien coronacij­fers stijgen: hier is de toestand meest dramatisch

18 maart Niet alleen in België zitten de coronacijfers weer in de lift. Maar liefst twee op de drie landen in Europa zien de curves opnieuw de hoogte in gaan. In een aantal gevallen is de situatie zelfs ronduit dramatisch te noemen. Een overzicht.