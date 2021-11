Coronabesmettingen Duitsland opnieuw naar recordniveau

Na 26 jaar doorbraak in Duitse vermis­sings­zaak: beenderres­ten van Sonja Engel­brecht gevonden

Eén van de meest mysterieuze vermissingszaken in Duitsland staat op het punt om te worden opgelost. Na een zoektocht van 26 jaar zijn beenderresten gevonden van Sonja Engelbrecht, die in 1995 negentien jaar oud was toen ze verdween.

23 november