Corona-uitbraak op Brits vlaggenschip tijdens eerste wereldreis

#extreem­weer: verwoesten­de tornado's teisteren China

9:44 In de afgelopen weken kreeg het Chinese vasteland met heel wat gewelddadige tornado’s te maken. Zo trok er afgelopen zondag nog een verwoestend exemplaar door het centrum van de stad Shenxian. En gisteren werden meerdere dorpen in Zhalantun in de provincie Heilongjiang getroffen.