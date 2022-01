Corona ontregelt scheepvaart China, haven Shanghai slibt dicht

Door corona is de scheepvaart in Chinese havens weer flink ontregeld. Veel schepen kiezen ervoor koers te zetten naar Shanghai, de grootste containerhaven van de wereld, om maar aan coronavertragingen in andere havens te ontkomen. Maar ook Shanghai krijgt daardoor steeds meer te maken met opstoppingen. Daarbij zijn vaarschema's met ongeveer een week vertraagd. Ook in Europese havens, die ook al overbelast zijn, werkt dit op termijn door.

In de nabijgelegen haven van Ningbo zijn verschillende vrachtdiensten opgeschort vanwege coronabesmettingen. Schepen worden ook omgeleid naar het zuidelijk gelegen Xiamen, blijkt uit scheepvaartgegevens. Dit veroorzaakt weer nieuwe problemen in de leveringsketen die door Covid-19 toch al onder druk stond.

In een toenemend aantal Chinese steden is sprake van corona-uitbraken waardoor er strenge maatregelen worden ingesteld. Dat zorgt ook voor verstoringen in het productieproces. Automaker Toyota heeft al een productielocatie stilgelegd die het in samenwerking met het Chinese FAW heeft. Ook andere bedrijven lijken dat voorbeeld te volgen.

Testen

Het nauwkeurig testen van werknemers en vrachtwagenchauffeurs in de aanloop naar de nieuwjaarsvakantie eind deze maand zet de toch al overbelaste toeleveringsketens nog meer onder druk. China kent namelijk strenge quarantaineregels voor mensen die positief op corona testen. Die kunnen daardoor niet naar het werk.

In Shenzhen, het technologisch centrum in het zuiden van het land, heeft het testbeleid ertoe geleid dat er zich een rij schepen heeft gevormd in de haven. Een van de terminals in de havens heeft beperkingen opgelegd aan het accepteren van goederen. Containers mogen nu pas drie dagen voor de geplande aankomst van schepen worden aangevoerd.

In de Noord-Chinese stad Tianjin moeten werknemers zich verplicht op corona laten testen om verspreiding van het virus in te dammen. Daaraan zijn mensen zeker een halve dag kwijt. De capaciteit van het vrachtvervoer is zo'n 50 procent van het normale niveau. Chauffeurs worden sowieso dagelijks getest als ze het haventerrein op willen komen. Ook in de haven van Dalian is het virus inmiddels opgedoken.

Hoofdstad Beijing, waar over een paar weken de OIympische Spelen moeten beginnen, ligt maar op 30 minuten met de trein van Tianjin en een paar uur van Dalian. Mensen worden daar vooralsnog aangemoedigd Chinees Nieuwjaar vooral thuis te vieren. De vraag is of er nog strengere regels zullen gaan gelden.