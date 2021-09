Corona-onderzoek naar Franse oud-minister van Volksgezondheid

Denemarken voert laatste coronabe­per­kin­gen af

2:02 In Denemarken zijn vanaf vrijdag de laatste coronabeperkingen niet langer van kracht. Zo zal geen coronapas meer nodig zijn bij grote evenementen, bijvoorbeeld voetbalwedstrijden in de eerste klasse. In de pas heropende discotheken zal niet langer een bewijs van vaccinatie of negatieve test nodig zijn.