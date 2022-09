Corgi's in trek na dood koningin Elizabeth

Royalty Ruw rond de randen en geen tijd voor dwazen: prinses Anne is de (nieuwe) heldin van de Britse monarchie

Ze is allesbehalve glamoureus en bezwaarlijk opwindend te noemen, maar toch stond prinses Anne (72) de afgelopen weken in de spotlight tijdens het afscheid van Queen Elizabeth. Op vraag van haar overleden moeder zelf, die maar al te goed wist dat Anne een van de sterkhouders van de Britse monarchie is. En dat beseft het Britse volk nu ook (opnieuw). “Waren er verkiezingen geweest over wie de Queen had moeten opvolgen, dan spraken we nu van koningin Anne”, aldus royalty-watcher Mario Danneels in Story.

