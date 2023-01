Copiloot van neergestort vliegtuig Nepal was weduwe van piloot die bij eerdere crash omkwam

De copiloot van het vliegtuig van Yeti Airlines dat zondag in Nepal neerstortte, was de weduwe van een piloot die voor dezelfde luchtvaartmaatschappij vloog. Bizar en schrijnend toeval: hij kwam zestien jaar geleden om het leven bij een vliegtuigongeluk.

Anju Khatiwada kwam in 2010 bij Yeti Airlines, vier jaar nadat haar man stierf tijdens het besturen van een vliegtuig van dezelfde maatschappij. “Haar man, Dipak Pokhrel, stierf in 2006 bij een crash van een Twin Otter-vliegtuig van Yeti Airlines in Jumla”, vertelt de woordvoerder van de luchtvaartmaatschappij, Sudarshan Bartaula, aan persbureau Reuters. Het kleine passagiersvliegtuig dat hij bestuurde, stortte minuten voor de landing neer. “Ze (Khatiwada, red.) heeft haar pilotenopleiding gevolgd met het geld dat ze van de verzekering kreeg na de dood van haar man.”

Khatiwada was de copiloot van de vlucht uit Kathmandu die neerstortte toen die zondag de stad Pokhara naderde. Er kwamen minstens 68 mensen om het leven en het is daarmee het dodelijkste vliegtuigongeluk in de Himalaya in drie decennia. Onder de 72 opvarenden zijn tot nu toe geen overlevenden gevonden. Khatiwada had meer dan 6.400 vlieguren op haar naam en had eerder de populaire toeristische route van de hoofdstad, Kathmandu, naar de op een na grootste stad van het land, Pokhara, gevlogen.

Het lichaam van Kamal KC, de gezagvoerder van de vlucht, die meer dan 21.900 vlieguren had, is geborgen en geïdentificeerd. Kathiwada is nog niet geïdentificeerd, maar er wordt gevreesd dat ze dood is, zei Yeti-woordvoerder Bartaula.

KIJK. De hoop op overlevenden is nihil

“Zondag bestuurde ze het vliegtuig met een instructeur-piloot, wat de standaardprocedure is van de luchtvaartmaatschappij”, zegt een medewerker van Yeti Airlines, die Khatiwada persoonlijk kende. “Ze stond altijd klaar om elke taak op zich te nemen en was eerder naar Pokhara gevlogen”, zegt hij. De collega wordt door Reuters niet bij naam genoemd, omdat hij niet bevoegd is om met de media te praten.

Het ATR-72-vliegtuig dat Khatiwada aan het besturen was, trilde hevig voordat het in een kloof bij de luchthaven van Pokhara neerstortte en in brand vloog. Dat is te lezen in ooggetuigenverslagen en te zien in een video van de crash die op sociale media is gepost. De cockpitvoicerecorder en de vluchtgegevensrecorder van het vliegtuig zijn gisteren teruggevonden. Die kunnen onderzoekers helpen bij het bepalen van de oorzaak van de crash.

KIJK. Passagier filmt moment waarop vliegtuig crasht in Nepal

Vliegtuigcrashes in Nepal

Sinds 2000 zijn in Nepal bijna 350 mensen omgekomen bij vliegtuig- of helikoptercrashes. Het land herbergt acht van de veertien hoogste bergen ter wereld, waaronder Mount Everest, en plotselinge weersveranderingen kunnen voor gevaarlijke omstandigheden zorgen.