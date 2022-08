Copiloot springt voor noodlanding uit vliegtuig en komt om

Volgens de luchtverkeersleiding is de copiloot die vrijdag omkwam tijdens een noodlanding in Raleigh in de Amerikaanse staat North Carolina zelf uit het vliegtuig gesprongen. Dat blijkt uit een gisteren vrijgegeven gesprek van twee luchtverkeersleiders met de hulpdiensten.

De 23-jarige Charles Hew Crooks was vrijdagnamiddag nog tijdens de vlucht uit het vliegtuig geduikeld toen dat een noodlanding moest maken in Raleigh in de staat North Carolina. Het lichaam van de copiloot van het vliegtuig werd een paar uur later teruggevonden in Fuquay-Varina, op zo’n 40 km van de internationale luchthaven Raleigh-Durham. Crooks had geen parachute aan, wat meteen de vraag deed rijzen of hij uit de CASA CN-212 Aviocar, het tweemotorige cargotoestel, was gevallen dan wel gesprongen.

Volgens een opname van 13 minuten van een gesprek tussen de luchtverkeersleiding en de Amerikaanse nooddienst 911 zou de copiloot zelf gesprongen zijn. “Raleigh Airport hier. We hebben een piloot die op weg was naar een veld. Zijn copiloot sprong uit het vliegtuig”, zei een van de luchtverkeersleiders. “De copiloot sprong eruit zonder zijn parachute, zodat hij misschien tegen de grond is gesmakt”, klonk het nog.

Waarom Crooks zou hebben gesprongen, is niet duidelijk. Het onderzoek naar het fatale incident loopt nog.

De piloot van het vliegtuig had aan de luchtverkeersleiding laten weten dat er een probleem was met het landingsgestel, nadat het toestel een wiel verloren had bij een eerdere landingspoging in Raeford op 130 km van Raleigh. Hij vroeg toestemming voor een noodlanding op de internationale luchthaven Raleigh-Durham. Rond 14.40 uur slaagde de piloot erin het vliegtuig neer te zetten op een grasveld van de luchthaven. Hij raakte lichtgewond. De copiloot was verdwenen en bleek later helaas te zijn overleden. Er was niemand anders aan boord.