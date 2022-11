COP27: “Sinds oktober al 700 mensen opgepakt in Egypte”

Canadese premier Trudeau krijgt bolwassing van Chinese president Xi Jinping

De Canadese eerste minister Justin Trudeau heeft woensdag tijdens de G20 een fikse uitbrander gekregen van de Chinese president Xi Jinping. Die is misnoegd om berichten over hun bijeenkomst achter gesloten deuren eerder deze week. Trudeau had Xi tijdens die ontmoeting aan de tand gevoeld over vermoedens van Chinese spionage en verkiezingsinmenging in Canada.

19:01