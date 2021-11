COP26-landen bereiken akkoord op klimaatconferentie Glasgow

Slovenië breekt alle besmet­tings­re­cords en piek zou nog lang niet in zicht zijn

Tot deze week had België de twijfelachtige eer het land te zijn dat het hoogste gemiddelde aantal nieuwe bevestigde coronabesmettingen per dag ooit registreerde in de hele Europese Unie. Dat gebeurde op 30 oktober vorig jaar. Slovenië heeft dat record nu drie dagen op rij verpulverd. En het lijkt erop dat de besmettingspiek er nog lang niet in zicht is.

12 november