Cookeilanden legaliseren homoseksualiteit op "historische dag"

Implanteer­baar apparaatje kleiner dan een rijstkor­rel laat pancreastu­mo­ren krimpen

Dankzij nanotechnologie hebben onderzoekers van het Houston Methodist ziekenhuis in de Verenigde Staten een manier gevonden om alvleesklierkanker onder controle te houden en zelfs tegen te gaan. Ze doen dit door immunotherapie rechtstreeks in de tumor aan te brengen met een instrumentje dat kleiner is dan een rijstkorrel. Alvleesklierkanker is één van de meest agressieve en moeilijkst te behandelen vormen van kanker.