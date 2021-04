Controversiële veiligheidswet goedgekeurd in Frankrijk

1.300 baby’s in Brazilië bezweken aan gevolgen van coronavi­rus: “Ik wilde test voor mijn zoon, maar dokter stuurde me wandelen”

16:34 De sterftecijfers hebben een nieuwe piek bereikt, maar dat is niet de enige opvallende vaststelling in Brazilië. Sinds de start van de epidemie zijn er volgens de BBC ook al 1.300 baby’s bezweken aan de gevolgen van het coronavirus. Lerares Jessika Ricarte weet helaas hoe die pijn aanvoelt: zij verloor haar eenjarige zoon nadat een dokter weigerde een coronatest uit te voeren. Twee maanden later is Lucas aan MIS-C overleden, een zeldzame complicatie van het virus waarbij de hartspier ontstoken raakt. De kinderziekte werd ook al verschillende keren in ons land vastgesteld.