Controversiële Trump-aanhangster Greene vergelijkt mondkapje met Jodenster

Omstreden Republi­kein­se complot­denk­ster uit twee belangrij­ke parlements­com­mis­sies gestemd

5 februari Het Republikeinse parlementslid Marjorie Taylor Greene (46) is uit twee belangrijke parlementscommissies gestemd door het Lagerhuis van het Amerikaanse parlement. Greene was een aanhangster van complottheorieën. Zo zei ze dat de aanslagen van 9/11 en verschillende schietpartijen in scholen opgezet spel waren.