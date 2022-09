Controversiële staatsbegrafenis van vermoorde ex-premier Japan vindt dan toch plaats

De in juli vermoorde voormalige Japanse premier Shinzo Abe heeft vandaag een staatsbegrafenis gekregen, maar die kwam niet tot stand zonder de nodige protesten. Er heerste publiek verzet tegen het prijskaartje van bijna 12 miljoen voor het evenement en ook de besmeurde reputatie van de overleden leider deed veel Japanners twijfelen of hij deze staatsbegrafenis wel verdiende.

Voor de begrafenis kwamen uiteindelijk 4.300 gasten bijeen in de sportarena Nippon Budokan. Shinzo Abe werd op 67-jarige leeftijd vermoord tijdens een speech. Kort na zijn dood werd hij gecremeerd en er was al een boeddhistische plechtigheid. Zijn weduwe Akie heeft vandaag/dinsdag de urne met de as van Abe de arena binnengedragen terwijl er saluutschoten klonken.

Voor de plechtigheid waren zeker 20.000 politieagenten in de weer. Abe was de langst regerende premier van het land en gold als een groot staatsman die Japan stabiliteit en internationaal aanzien gaf. Hij was in Japan ook verwikkeld in schandalen en veel Japanners zouden de plechtigheid te veel eer en weggegooid geld vinden. Eerder deze week stak een man zichzelf in brand in de buurt van het kantoor van de premier in Tokio. En maandag marcheerden ongeveer 10.000 demonstranten door de straten van de hoofdstad om te eisen dat de begrafenis alsnog zou worden afgeblazen.

Volledig scherm Akie Abe, vrouw van de overleden Shinzo Abe, brengt laatste groet aan haar man. © REUTERS

Maar aan de andere kant trok het evenement Japanse bondgenoten uit de hele wereld. De Amerikaanse president Joe Biden was niet aanwezig, maar zijn vice-president Kamala Harris wel. De Australische premier Anthony Albanese kwam ook, samen met drie van zijn voorgangers. De Indiase premier Narendra Modi sloeg de begrafenis van de Britse Queen over, maar vloog naar Tokio om Abe te condoleren.

In Japan zijn staatsbegrafenissen voorbehouden aan leden van de keizerlijke familie. Slechts eenmaal sinds de Tweede Wereldoorlog heeft een politicus deze eer gekregen, en dat was in 1967. Het feit dat Abe een staatsbegrafenis krijgt is dus een grote zaak. Volgens opiniepeilingen was hij ook nooit erg populair, maar toch draagt hij de status het land in stabiliteit en veiligheid te hebben gebracht.

Volledig scherm Staatsbegrafenis Shinzo Abe. © AP