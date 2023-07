Controversiële inzameling voor agent die Nahel doodschoot vannacht gestopt, familie jongen dient klacht in

Rechtszaak tegen vaccinfa­bri­kant BioNTech wegens veronder­stel­de bijwerkin­gen van coronaprik

In Rottweil, in het zuiden van Duitsland, is maandag een burgerlijke rechtszaak tegen de Duitse vaccinfabrikant BioNTech van start gegaan. Een 58-jarige man beweert dat hij als gevolg van een coronaprik bijna volledig blind is geworden aan zijn rechteroog. De man eist 150.000 euro schadevergoeding.