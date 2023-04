Controversiële influencer Andrew Tate vrijgelaten uit Roemeense gevangenis, nu in huisarrest

“Eén van grootste cokeleve­ran­ciers aan Europa opgerold”: Braziliaan­se politie neemt 17 ton cocaïne in beslag bij arrestatie drugsbende

In Brazilië is donderdag een van de meest actieve drugsbendes en grootste leveranciers aan Europa opgerold. In een persbericht spreekt Europol van "een significante winst in 'the war on drugs'". Autoriteiten arresteerden vijftien personen en namen meer dan 80 miljoen euro aan goederen en ruim zeventien ton cocaïne in beslag.