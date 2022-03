Controversiële abortuswet een week na invoering weer afgevoerd in Guatemala

Aantal nieuwe coronage­val­len zit opnieuw in de lift, zegt WHO

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zit het aantal wekelijks gemelde coronabesmettingen wereldwijd voor het eerst sinds eind januari opnieuw in de lift. In de tweede week van maart werden acht procent meer nieuwe gevallen gemeld dan in de week daarvoor, zo maakte de WHO dinsdagavond in Genève bekend.

15 maart