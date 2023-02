Controversieel: Zuid-Afrika vervoegt Rusland en China in tiendaagse militaire oefening

Vanaf vandaag zijn Russische en Chinese militairen tien dagen lang te gast in Zuid-Afrika voor een marineoefening. ‘Exercise Mosi II’, genaamd naar het woord voor ‘rook’ in Twana, zal zo ook doorgaan op de eerste verjaardag van de Russische invasie in Oekraïne op 24 februari. Deze gezamenlijke militaire oefening wekt heel wat vragen op in het Westen.

Waarom is de gezamenlijke oefening controversieel?

Ondanks die zorgen verklaart de Zuid-Afrikaanse regering dat het land neutraal blijft ten aanzien van het conflict tussen Oekraïne en Rusland, en ze wijst erop dat het land regelmatig soortgelijke oefeningen organiseert met andere landen zoals Frankrijk en de VS. “Alle landen houden militaire oefeningen met vrienden wereldwijd”, zei de Zuid-Afrikaanse minister van Buitenlandse Zaken Naledi Pandor, tijdens een bezoek van haar Russische collega Sergey Lavrov in januari.

De bezorgdheid van onder andere de VS is echter niet zonder reden. Zuid-Afrika onthield zich eerder van stemming bij de VN-stemming waarin de invasie werd veroordeeld. Het land weigerde later om samen met de VS en Europa sancties tegen Rusland op te leggen. Zuid-Afrika liet ook toe dat het superjacht Nord aanmeerde in Kaapstad. Het vrachtschip is gelinkt aan Russische oligarch Alexej Mordashov, die sinds maart vorig jaar op de sanctielijst van de EU staat.